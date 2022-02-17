İstanbul Modern Sinema’da kısa film şöleni

İstanbul Modern Sinema’nın, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla hazırladığı şubat ayı programında 30 kısa film izleyiciyle buluşacak.

Ücretsiz ve çevrimiçi gösterilecek ‘Gelecek Kısa‘ programı iki seçkiden oluşuyor: İlki, ‘Biz de Varız!‘ programının devamı niteliğinde, geçen sene Türkiye’de üretilmiş, animasyondan belgesele, deneyselden drama uzanan 18 kısa filmi kapsıyor. İkincisi ise Anadolu Kültür ve Diyarbakır Sanat Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü ‘Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK‘ programı kapsamında üretilen 12 filmlik ‘Kulaktan Kulağa‘ seçkisi.

‘Biz de Varız!’ın kısaları

İstanbul Modern Sinema’nın Türkiye’den yeni filmleri bir araya getirdiği ‘Biz de Varız!’ programının ardından hazırlanan seçkide ‘Siz Biraz Uzak Kaldınız‘, ‘Mozaik‘ ve ‘Plastik Rüya‘ da dahil 18 kısa film yer alıyor. Program, filmlerin yanısıra yönetmenleri de izleyiciyle buluşturuyor.

12 kadından 12 kısa film

‘Şehre BAK’ kapsamında gerçekleştirilen ‘Kulaktan Kulağa‘ seçkisi; Diyarbakır, Mardin ve Batman’dan 12 kadının 2020-2021 arasında ürettiği filmlerden oluşuyor. Seçki, şehre ve hafızaya dair büyük, gürültülü, kuşatıcı anlatıların yerine kulaktan kulağa aktarılan ve dönüşen hikâyelere yer veriyor.

GELECEK KISA PROGRAMI

KAYA, 2021

21-22 Şubat

Yönetmen: Okan Avcı

Oyuncular: Muttalip Müjdeci, Beren Soysal

Film, arazilerindeki sondajı bitirebilmek için devletten izin almaya çalışan bir çiftçi ailesinin hem bürokratik ikilemlerini, hem de kendi ahlâk ve çıkar çatışmalarını konu ediniyor.

MESAFELER, 2021

21-22 Şubat

Yönetmen: Efe Subaşı

Oyuncular: Öyküsu Özyürek, Akant Çetin, Nicolas Jakubiak

Üç arkadaş bir gece duvarlara grafiti yaparken kendilerini görmediğini düşündükleri bir polis aracı tarafından durdurulurlar. Durumu kurtarmak adına o araca binmeleriyle yeni bir yolculuğa çıkarlar.

SUÇLULAR, 2021

21-22 Şubat

Yönetmen: Serhat Karaaslan

Oyuncular: Deniz Altan, Lorin Merhart, Erdem Şenocak

Serhat Karaaslan, Görülmüştür adlı uzun metrajından sonra, bu kısa filmde üniversite öğrencisi genç bir çiftin birlikte bir gece geçirmek için otel arama macerasını anlatırken toplumun ahlaki çıkmazını da yansıtıyor. Sundance’te prömiyerini yapan film, 94. Akademi Ödülleri’nde En İyi Kısa Film kategorisinde son 15’e kaldı.

GÖL KENARI, 2021

22-23 Şubat

Yönetmen: Aziz Alaca

Oyuncular: Rugül Serbest, Mahir Berkant Varol

Küçük bir kasabada yaşayan Leyla, gizlice yaşadığı ilişkisinden hamile kaldığını öğrenir ve bunu ortaokul öğretmeni olan erkek arkadaşına söylemek için göl kenarında buluşmaya karar verirler.

SİZ BİRAZ UZAK KALDINIZ, 2021

22-23 Şubat

Yönetmen: Elif Refiğ

Oyuncular: Nezaket Erden, Nazlı Bulum, Aykut Sezgi Mengi

İstanbul’a okumak için gelen iki çocukluk arkadaşı aynı evi paylaşırlar. Biri erkek arkadaşını yemeğe davet eder, diğer ise bu durumu uygun karşılamaz. Üç karakter üzerinden günümüzün kimlik ve değer olgularını sorgulayan film, Altın Portakal En İyi Kısa Film ödülünü kazandı.

SUSAM, 2021

22-23 Şubat

Yönetmen: Sami Morhayim

Oyuncular: Fatih Al, Feri Baycu Güler, İzzet Bana

Ailenin küçük oğlu bar mitzvah töreni öncesi kendini odasına kilitler. Film, Şabat kurallarına bağlı yaşayan bu ailenin oğullarını ikna etmeye çalıştıkları bu sıra dışı günü kara mizahlı bir dilde sunuyor.

BAYRAK, 2021

23-24 Şubat

Yönetmen: Pınar Göktaş

Oyuncular: Pınar Göktaş, Alican Yücesoy, Ahmet Yaşar

Bir reklam provasından akşam evine dönen oyuncu Eylem, sütyenini yanlışlıkla alt kattaki balkona düşürür. Bu olay onu tehlikeli bir maceraya sürükler. ‘Kadınlık bayrağı‘ üzerine bir kara komedi.

PARANOYA!, 2021

23-24 Şubat

Yönetmen: Dilek Külekçi

Oyuncular: Funda Kadioglu, Esra Isguzar, Sebnem Dilligil

Gözde, bir akşam arkadaşlarından ayrılır ve eve gitmek için minibüse biner. Ancak bir süre sonra tek başına kaldığını fark eder, üstelik minibüs bilmediği karanlık bir yola sapmıştır.

PLASTİK RÜYA, 2021

23-24 Şubat

Yönetmen: Merve Bozcu

Oyuncular: Nihal Yalçın, Salih Bademci, Tuğrul Tülek

37 yaşındaki Belma gittiği dermatologdan botoks vaktinin geldiğini öğrenir. Başta ilgisiz gibi görünse de bu haber onun aynada gördüğü yüzünü sorgulamasına yol açar. Acaba gerçekten botoks yaptırmalı mıdır?

BALKON VE BİZİM RÜYALAR, 2021

24-25 Şubat

Yönetmen: Aylin Kuryel

Koronavirüs salgını süresince görülen rüyaları balkondaki kameranın gördükleriyle birlikte anlatan belgesel, rüya ile gerçekliğin daha da iç içe geçtiği bu günlerde bilincin derinliklerinde yatan özlem, endişe ve arzuları aktarıyor.

KALABALIK, 2020

24-25 Şubat

Yönetmen: Recep Akar

Oyuncular: Gülnara Golovina

İnsansız sokaklarda tek başına yürüyen bir kadın, gözle görülmese de boşluğun içine gizlenmiş kalabalığın arasında yoluna devam etmeye çalışır. Mekân ve nesne kavramlarını sorgulatan bu tek kanallı video çalışmasında kameranın ve karakterin performansı öne çıkıyor.

OĞLAGO, 2020

24-25 Şubat

Yönetmen: Efe Öztezdoğan

Olimpiyatlarda Türkiye’yi dört kez temsil eden Muşlu kayaklı koşucu Sabahaddin Oğlago üzerine deneysel bir belgesel. Estetiği ve atmosferiyle öne çıkan filmin müzikleri de Alper Maral’a ait.

AKINTI, 2021

25-26 Şubat

Yönetmen: Arda Ekşigil

Oyuncular: İpek Türktan, Ali Seçkiner, Mustafa Uzunyılmaz

Günlerini Boğaz’da sokak satıcılığıyla geçiren Jale’nin hem bir belalısı hem de kendi gibi kıyıda takılan arkadaş takımı vardır. Balıkçılardan cinci hocalara uzanan bu insanlar kendilerini Boğaz akıntısına bırakmışlardır. Film, siyah beyaz estetiği ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çekiyor.

AYNI GECENİN LACİVERTİ, 2021

25-26 Şubat

Yönetmen: Nuri Cihan Özdoğan

Oyuncular: Vildan Atasever, Engin Yüksel, Burak Şafak

Çizgi roman estetiğini kullanan bir soygun macerası. İki eski hırsızın, Hitler’in Türkiye’ye gönderdiği çok değerli bir pulu çalmaya çalıştıkları gece farklı hikâyeler kesişir.

İKİNCİ GECE, 2020

25-26 Şubat

Yönetmen: Ali Tansu Turhan

Oyuncular: Ushan Çakır, Damla Sönmez, Onur Ünsal

Dostoyevski’nin Beyaz Geceler romanından serbestçe uyarlanan filmin tekrar ettiği bir soru var: ‘Karşına bir cin çıksa ve bir dilek hakkın olsa ne isterdin?’ Filmin, aşktan varoluşa farklı arayışları olan karakterleri üzerinden hayalperest, deneysel bir anlatımı var.

BUZ İÇİN ÇIĞLIK, 2021

26-27 Şubat

Yönetmen: Emir Aytemür

Dondurma yiyen bir çocuk, içeceğine buz koyan bir adam ve bir buzul parçası üzerinde yaşam mücadelesi veren bir kutup ayısı, küresel ısınma tehlikesine göz kırpan bu animasyonun başrolleri.

KAUAI, 2021

26-27 Şubat

Yönetmen: Aysun Karaosman

Artık sadece robot kuşların üretildiği distopik bir dünyada, nesli tükendiği kabul edilen Hawaii adalarına özgü bir kuş türü kauai üzerine düşündürücü bir animasyon.

MOZAİK, 2020

26-27 Şubat

Yönetmenler: İmge Özbilge, Sine Özbilge

Eski bir Ortadoğu şehrinde, farklı etnik ve dinden üç karakterin bir gün şehrin bombalanmasıyla değişen hayatlarını anlatıyor. Çok tanıdık gelen bu Ortadoğu gerçeği, masalımsı bir estetiği olan bu animasyonda izleyeni büyülüyor.

BAK PROJESİ – KULAKTAN KULAĞA SEÇKİSİ

27-28 Şubat



FOTOĞRAF ALTI, 2021

Yönetmen: Aylin Kızıl

Fotoğraf Altı, Helin Apartmanı’nın Diyarbakır Surları’na ve çevresine hakim yüksek damından şehrin yıkılıp yeniden yapılan ve her an yıkılma ihtimalini barındıran mahallelerine bakıyor. Film, imaja hakim olmaya çalışan bir üst sesin, anlamın parçası olmaya başlayan bir bedene ve konuma kısacık yolculuğu.

MÜMKÜN (PEKAN Ê), 2021

Yönetmen: Berivan Karatorak

Mümkün, Diyarbakır’da kültürel miras ve ekoloji tartışmalarının merkezinde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde geçen sıradan bir günün parıltılı rüyası. Bir kadının can sıkıntısıyla, merakla, dansla ve arayışlarıyla nefes alabildiği bir gün…

ZEKİ NİNE (PÎRÊ ZEKİ), 2021

Yönetmen: Berivan Bagı

Mardin’in bir köyünde bahçeli evinde tek başına yaşayan Zeki Nine, ununu elemiş eleğini asmış, yüzük ve bilezikleri, bahçesindeki reyhanları, dizi dizi turşuları ve salonunun baş döndürücü duvarını süsleyen hayat parçalarıyla bizi dünyasına konuk ediyor.

KAPI, 2021

Yönetmen: Evindar Tokur

Kapı, faili meçhul cinayetlerin ve zorunlu göçün bitmeyen ağrısını, şehirle yüzleşerek dindirme çabasından yola çıkıyor. Bugünün Diyarbakır’ında geçmişi arayan film, çocukluğun, yuvanın, kaybedilen mekânların izini sürerken kişisel tarih ve kolektif hafızayı bir arada tutmaya çalışıyor.

MEHLA QORÊ, 2021

Yönetmen: Fatma Çelîk

Mehla Qorê, Fatma’nın hatırladığı ilk anısından yola çıkarak, çocukluğunu geçirdiği mahalleyi yeniden kuruyor. 2015’te Suriçi’nde gerçekleşen çatışmalı süreçte yıkılan mahalleye ait fotoğrafları, eski aile albümlerini, ailedeki kadınların hatırladıklarını ve hatırlamak istemediklerini bir araya getiren film, Fatma’nın o ilk anının peşindeki arayışının izini sürüyor.

BİR ÇEMBER DÜŞÜN, 2021

Yönetmen: Fatoş Güneri

Diyarbakırlı falcıların sesleriyle şehrin sokaklarının belgesel görüntülerini buluşturan Bir Çember Düşün, çocukluk mekânının hafızasını bir arayışa dönüştüren, sonu aydınlığa çıkan bir yürüme halinin filmi.

UZAY, FEHMİ VE ŞEHRİN SIRLARI, 2021

Yönetmen: Mediha Güzelgün

Uzay, Fehmi ve Şehrin Sırları, Mardin’in masalsı temsilinin yerine bir uzay macerası koyan, geçmişle geleceği buluşturan bir hikâye. Şehrin kalesinin aslında Nuh’un gemisi olduğuna, Nuh’un gemisine hayvan cinslerinden değil de insan cinslerinden doldurup Mardin’e demir attığına inanan bir anlatıcı, bizi belki de Nuh’un kendisi olan Fehmi’yle tanıştırıyor.

TAŞ VE SU, 2021

Yönetmen: Nalin Acar

Ilısu Barajı ile sular altında kalan Hasankeyf artık Batman’da sadece bir süs havuzunun duvarlarını süslüyor. Bu süs havuzu da tıpkı tarihî Hasankeyf gibi kendi ekosistemini yaratıyor. Taş ve Su, izleyiciyi yeniden bakmaya ve anlamaya davet ederken tanık olmanın ağırlığına işaret ediyor.

4 ARALIK 2020, NUSAYBİN, 2021

Yönetmen: Rozerin Tadik

2014-2016 arasında, Kürt şehirlerinde yaşanan çatışmalar esnasında yıkılan binlerce ev arasında Rozerin’in kardeşleri ve kuzenleriyle beraber toplamda 11 kişinin doğduğu ve büyüdüğü dedesinin evi de vardı. 4 Aralık 2020, Nusaybin, yıkım sonrası aynı bölgeye inşa edilen toplu konutlardan birinin balkonundan yapılan bir telefon konuşmasıyla, iki kuzenin çocukluk anılarına kısa bir ziyaret.

DİLEKLERİN CUDİSİ (CÛDÎYÊ MİRADAN), 2021

Yönetmen: Semiha Yıldız

Cudi’ye dair bir çocukluk hatırasının duygusundan ve imgelerinden yola çıkan Dileklerin Cudisi, Cudi’de dört mevsimin doğal akışını ve bu akışa müdahale eden çatışmaların sonuçlarını aynı anda ele alıyor.

BURADA (Lİ VİR), 2021

Yönetmen: Sibel Öğe

Burada ile, 2005’ten bu yana yüzlerce filme, oyuna, konsere, söyleşiye ev sahipliği yapan Batman Yılmaz Güney Sinema Salonu’nun önce yanması, ardından yıkılmasıyla birlikte geride kalan beton alana adım atıyoruz. Geleceği belirsiz, bekleyiş halindeki bu beton boşluk, içine geçmişin sesleri doldukça bir mekâna dönüşmeye başlıyor.

AŞEFÇİLER, RÜYALAR, OTLAR, 2021

Yönetmen: Zelal Sadak

Aşefçiler, Rüyalar, Otlar, Diyarbakır Suriçi’ndeki meşhur çarşıya adını veren, kimsenin işlemediği, çitleriyle topraklarının sınırlarını belirlemediği yerlerde biten otları toplayan asefçi kadınların, bugünkü yokluğunu çok sesli bir fısıltılar korosuyla dolduruyor. Çarşının görünmez kılınmış tarihine, aşefçilerin otlarını topladığı Hevsel Bahçeleri’nin ışığı düşüyor.