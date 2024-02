‘İstanbul İçin Son Çağrı’ filmine geri sayım: Hadi, gidelim!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ filminden yeni fragman yayınlandı.

Fotoğraflar: Netflix

‘Aşk-ı Memnu’ dizisiyle bir döneme damga vuran Tatlıtuğ ve Saat’in başrolleri paylaştığı film, izleyicileri New York sokaklarında keyif dolu bir yolculuğa çıkarırken ilişkilere dair de farklı bir bakış açısı sunuyor.

Yönetmenliğini Gönenç Uyanık’ın yaptığı, senaryosunu Nuran Evren Şit’in yazdığı film 24 Kasım’da Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

Film hakkında

New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikaye… İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York’ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisi de evlidir.