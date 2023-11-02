‘İstanbul İçin Son Çağrı’ filminden ilk fragman: Aşk ve ikinci şanslar hikayesi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ filminden ilk fragman yayınlandı. Film, 24 Kasım’da Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

Fotoğraflar: Netflix

Yönetmenliğini Gönenç Uyanık’ın yaptığı senaryosunu Nuran Evren Şit’in yazdığı filmin başrollerini ‘Aşk-ı Memnu’ dizisiyle bir döneme damga vuran Tatlıtuğ ve Saat paylaşıyor.

İkiliyi yıllar sonra yeniden bir araya getiren film New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikayeyi anlatıyor:

“İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York’ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.”

İkilinin New York sokaklarının altını üstüne getirdiği film 24 Kasım’da Netflix’te yayınlanacak.