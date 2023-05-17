İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul’da yarın için kuvvetli sağanak beklendiğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istedi.

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Marmara Bölgesi’nde, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1’inci Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasına göre yarın Marmara’nın doğusunda, İstanbul Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya’da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.