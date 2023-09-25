İstanbul Havalimanı’nda operasyon: 17 kilo uyuşturucuyu halıya emdirmişler

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda halıya emdirilmiş 17 kilogram metamfetamin buldu. Değeri 18 milyon TL olan uyuşturucu yurt dışına gönderilecekti.

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Bakanlığın açıklamasına göre havalimanında hızlı kargo bölümüne gelen bir kargo risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında incelemeye alındı. İncelemede hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri de kullanıldı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine ekipler kargoyu açtı ve ruloya sarılı olarak iki halı buldu.

Halılardaki renk farklılığı fark edilince sürüntü alındı ve beyaz renkteki kristalize madde çıkarıldı. Numune analiz edildikten sonra maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi.

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