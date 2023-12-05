Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda bir yolcunun valizinde lüks markalara ait 3 milyon 590 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Brüksel’den İstanbul’a gelen bir yolcu takibe alındı.

Yabancı uyruklu kişinin valizleri, ‘şüpheli’ görülerek x-ray cihazında tarandı.

Ekipler, valizde lüks markalara ait ayakkabıdan atkıya, gözlükten kol saatine, kolyeden bilekliğe kadar çok sayıda eşya tespit etti. Valizde, ticari miktar ve nitelikte 195 eşya ve 29 kilogram ambalaj olduğu görüldü.

Eşyaların piyasa değerinin 3 milyon 590 bin lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.