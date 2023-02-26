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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin deprem eylemine polis müdahalesi

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin deprem yönetimine ilişkin Kadıköy’de okumak istediği açıklamaya polis müdahale etti.

Fotoğraf: Reuters

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı son güncellemeye göre 44 bin 374. Depremler öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki koordinasyonsuzluk gerekçesiyle yurttaşlar arasında hükümete karşı büyük öfke var.


Khalkedon Meydanı’nda toplanan yurttaşlara polis uyarısız müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Polis, gazetecilerin de görüntü almasını engelledi.

Gözaltına alınanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Artık eskisi gibi olamayız, olmamalıyız da!

Hepimizin daha duyarlı ve daha akılcı yaklaşmayı öğrenmesi gerek. Hepimize yetecek kadar acı hissettik… Kalıpları kırmak, dolayısıyla değişmeye cesaret etmek zorundayız. Yoksa aynı döngüleri defalarca kez yaşamaya mahkum oluruz.