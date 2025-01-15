İstanbul dahil 25 ile kar ve yağmur uyarısı

İstanbul ve İzmir dahil 25 ilde kar ve yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Marmara, Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar ve yağmur etkili olacak.
Yağış beklenen iller:
- İstanbul
- Edirne (kar yağışlı)
- Kırklareli (kar yağışlı)
- Çanakkale
- Kütahya (karla karışık yağmur)
- Afyonkarahisar (karla karışık yağmur)
- İzmir
- Denizli
- Muğla
- Eskişehir (karla karışık yağmur)
- Sivas (karla karışık yağmur)
- Kahramanmaraş
- Osmaniye
- Hatay
- Antalya
- Bolu (karla karışık)
- Düzce
- Zonguldak
- Amasya
- Samsun
- Sinop
- Giresun (karla karışık yağmur)
- Trabzon (karla karışık)
- Erzurum (kar yağışlı)
- Malatya (kar yağışlı)