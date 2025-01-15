İstanbul dahil 25 ile kar ve yağmur uyarısı

İstanbul ve İzmir dahil 25 ilde kar ve yağmur bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Marmara, Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar ve yağmur etkili olacak.

Yağış beklenen iller: