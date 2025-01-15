Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul dahil 25 ile kar ve yağmur uyarısı

İstanbul ve İzmir dahil 25 ilde kar ve yağmur bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Marmara, Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar ve yağmur etkili olacak.


Yağış beklenen iller:

  • İstanbul
  • Edirne (kar yağışlı)
  • Kırklareli (kar yağışlı)
  • Çanakkale
  • Kütahya (karla karışık yağmur)
  • Afyonkarahisar (karla karışık yağmur)
  • İzmir
  • Denizli
  • Muğla
  • Eskişehir (karla karışık yağmur)
  • Sivas (karla karışık yağmur)
  • Kahramanmaraş
  • Osmaniye
  • Hatay
  • Antalya
  • Bolu (karla karışık)
  • Düzce
  • Zonguldak
  • Amasya
  • Samsun
  • Sinop
  • Giresun (karla karışık yağmur)
  • Trabzon (karla karışık)
  • Erzurum (kar yağışlı)
  • Malatya (kar yağışlı)

SON HABERLER

Bir sonraki papa kim olacak?

Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti. Peki yerine seçilebilecek isimler arasında kimler öne çıkıyor?