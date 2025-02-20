İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklaması şu: “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.”