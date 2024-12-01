İstanbul Barosu: Anayasayı ihlal eden savcılar avukatlığa kabulden yoksundur

İstanbul Barosu, Özgür Özel’in İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i eleştirirken söylediği “Başka iş bilmiyorsa avukatlık yapabilir” sözlerine tepki gösterdi.

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Özel, hakkında soruşturma açan Gürlek’i şöyle eleştirmişti:

“…Eğer yaptığınız iş sizi toplumsal yaşamda da komik duruma düşürecek sanrılara itiyorsa, mutlaka işinizi değiştirmeniz lazım. Bu vakitten sonra başka iş bilmiyorsa avukatlık yapabilir. Ben bir kez daha kendisini hızlı bir şekilde kıymetli diplomasıyla, değerli mesleğini yapabileceği, kimseye zarar veremeyeceği bir başka alana davet ediyorum. Mutlaka avukatlığa dönsün.”

İstanbul Barosu, X üzerinden ‘Anayasayı açıkça ve sistematik olarak ihlal eden yargı mensupları avukatlık yapamaz’ başlıklı bir açıklama yayınladı.

Baro, ‘kayyum uygulamasında araçsallaştırılan yargı mensupları ve savunma mesleği arasında ilişki kurmak, yerindesiz ve avukat haysiyetini zedeleyicidir’ diyerek Özel’e tepki gösterdi.

Baronun açıklamasında ayrıca “Avukatlık andına aykırı hareket eden savcılar avukatlık mesleğine kabul koşullarından yoksundurlar” denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Adil yargılanma hakkı, sav+savunma+hüküm diyalektiği sürecinde gerçekleşir. Savunma, bu üçlünün ayrıcalıklı bileşenidir. Şöyle ki; Avukat, kovuşturma ve soruşturma aşamasından yargı kararının uygulanmasına dek yargılama sürecinin bütününde vardır.

Eğer bağımsız ve özgür avukat yoksa, Cumhuriyet’in dayanağı olan “adalet” (md.2) de gerçekleşmeyeceği için Avukat, Anayasa’nın bütününde vardır. Avukat, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik yetki alanının bütününde aynı anda mesleki faaliyette bulunma yetkisine sahiptir.

Anayasa’ya açıkça aykırı olan kayyum uygulamasında araçsallaştırılan yargı mensupları ve savunma mesleği arasında ilişki kurmak, yerindesiz ve avukat haysiyetini zedeleyicidir.

Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatlık mesleğine ilişkin beyanı da talihsizdir.

Avukatlık mesleğine yönelik bu ve benzeri açıklamaların niyetinden bağımsız olarak, iktidarın savunma mesleğine yönelik saldırılarını arttırdığı bir dönemde gerçekleşmiş olması, siyasilerin ifade özgürlüğünü özen ve sorumlulukla kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.

Daha genel olarak, kayyum uygulamasında Yürütme iradesi belirleyici olduğundan, asıl sorgulanması gereken Parti Başkanlığı Yoluyla Devlet Başkanlığı ve Yürütme kurgusudur.

Kaldı ki, avukatlık mesleğinin en temel koşulu, insan hakları temelinde Anayasaya ve hukuka saygıdır. Avukatlık yasasında açıkça yer alan bu gereklere ve avukatlık andına açıkça aykırı hareket eden savcı ve yargıçlar, avukatlık mesleğine kabul koşullarından yoksundurlar.

Başta siyasiler gelmek üzere, yasama+yürütme+yargı mensuplarını Anayasa’ya ve savunma mesleğine saygı göstermeye çağrımızı, kamuoyunun bilgisine sunarız.