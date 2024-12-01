Barolar Birliği'nden Özel'e 'avukatlık' tepkisi

Türkiye Barolar Birliği (TBB), CHP lideri Özgür Özel’in İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i eleştirirken söylediği “Başka iş bilmiyorsa avukatlık yapabilir” sözlerine tepki gösterdi.

Fotoğraf: Barolar Birliği

Özel, hakkında soruşturma açan Gürlek’i şöyle eleştirmişti:

“…Eğer yaptığınız iş sizi toplumsal yaşamda da komik duruma düşürecek sanrılara itiyorsa, mutlaka işinizi değiştirmeniz lazım. Bu vakitten sonra başka iş bilmiyorsa avukatlık yapabilir. Ben bir kez daha kendisini hızlı bir şekilde kıymetli diplomasıyla, değerli mesleğini yapabileceği, kimseye zarar veremeyeceği bir başka alana davet ediyorum. Mutlaka avukatlığa dönsün.”

TBB‘nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili yaptığı açıklamalarda kullandığı ve meslektaşlarımızı rencide eden ifadelerini üzüntüyle karşılıyoruz.

Hukuk devletinin, bağımsız yargının, temel hak ve özgürlüklerin savunulmasına en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde, bu kavramların güvencesi olan ve tam anlamıyla yaşama geçmesi için mücadele eden avukatların ve avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyici ifadeleri kabul edilemez buluyor; toplumun gözü önünde olan siyaset kurumu temsilcilerinin avukatlık mesleği hakkındaki söylemlerinde daha özenli olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz.”