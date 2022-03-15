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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul barajlarında kar bereketi: Doluluk oranı yüzde 100’e ulaşanlar var


İstanbul’da son günlerdeki kar yağışıyla birlikte barajlardaki doluluk oranları azami seviyelere çıktı, bazıları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Şehirde kar yağışı 9 Mart sabaha karşı başlamış ve düne kadar aralıklarla etkisini sürdürmüştü.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre kent geneli baraj doluluk oranları yüzde 85 civarında. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 62’ydi.

Kazandere ve Istrancalar barajlarında yüzde 100 seviyesine ulaşıldı. Mevcut karların erimesiyle birlikte önümüzdeki günlerde Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının da azami seviyeye ulaşması öngörülüyor.

Diğer barajlardaki doluluk oranları şöyle:

*Alibeyköy: 78,29

*Büyükçekmece: 82,79

*Darlık: 93,59

*Elmalı: 95,73

*Ömerli: 89,5

*Pabuçdere: 94,19

*Sazlıdere: 57,75

*Terkos: 81,17

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı

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