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Yaramazlara biraz batar!

Israrla sosyal medyadan uygunsuz fotoğraflarını paylaşan erkek arkadaşını bıçaklayan kadın tutuklandı

Antalya’da uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan erkek arkadaşını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda, Hülya B. (36) uygunsuz fotoğraflarının bir süredir birlikte olduğu E.B. (41) tarfından sosyal medyada paylaşıldığını gördü.


Polise giden kadın, E.B’den şikayetçi olarak fotoğrafların kaldırılmasını sağladı, ayrıca uzaklaştırma kararı aldırdı.

Uzaklaştırma kararına sinirlenen E.B., aynı fotoğrafları yeniden paylaştı. Durumu fark eden Hülya B. ile E.B., telefonda tartıştı. DHA’nın haberine göre tartışma sonrası eve giderek yedek anahtarla içeri giren Hülya B., E.B.’yi bıçakla göğsünden ağır yaraladı. E.B., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay sonrası E.B.’nin telefonunda bulunan fotoğrafları silip kaçan Hülya B. yakalandı.

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