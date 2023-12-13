İsrail’den Biden’a yanıt: Destek olmasa da Hamas’a karşı savaşı sürdüreceğiz

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ‘uluslararası destek olmasa da Hamas’a karşı savaşı sürdüreceklerini’ söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in Gazze’de ‘ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar nedeniyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını’ ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

İsrail’den Biden’ın bu açıklamasına yanıt geldi.

AA’nın İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasından aktardığına göre Bakan Cohen, mevcut aşamada ateşkesin ‘Hamas’a bir hediye olacağını ve geri dönmesine olanak sağlayacağını’ savundu.

Açıklamada ayrıca Cohen’in, “İsrail, uluslararası destek olsa da olmasa da Hamas’a karşı savaşı sürdürecek” ifadelerine yer verildi.