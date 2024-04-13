İsrail teyakkuzda: Okullar tatil edildi, toplantılara kısıtlama geldi

İsrail, İran’dan beklenen ‘misilleme’ saldırısı nedeniyle okulların iki gün tatil edildiğini duyurdu.

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İsrail, 1 Nisan’da İran’ın Şam’daki konsolosluğunu vurmuştu. Aralarında iki üst düzey komutanın da bulunduğu yedi Devrim Muhafızları subayı hayatını kaybetmişti.

ABD istihbaratına göre İran ‘misilleme’ için saat sayıyor.

ABD Başkanı Joe Biden bu nedenle tatilini yarıda keserken İsrail’den dikkat çekici adımlar geldi.

AA’nın haberine göre İsrail ordusu, tehdit değerlendirmesinin ardından ülke saatiyle bu gece 23.00’ten itibaren iki gün boyunca geçerli olacak güvenlik talimatlarını açıkladı.

İsrail genelinde okullar iki gün tatil edildi. Ülke genelinde uyarı yapılan yerler hariç bin kişiye kadar toplanmaya izin verildi.

Gazze’nin çevresindeki bazı bölgelerde açık havada 100, kapalı mekanlarda 300 kişiye kadar toplanılabileceği belirtildi.

‘Çatışma riskinin yüksek’ olduğu belirtilen kuzeydeki bölgelerde açık havada 30, kapalı mekanlarda 300 kişiye kadar toplanılmasına izin verildiği, Gazze Şeridi ve kuzeydeki plajların kapatıldığı kaydedildi.