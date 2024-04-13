Biden İsrail-İran gerilimini takip etmek için tatilini yarıda kesti

İran ile İsrail arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Joe Biden bunun üzerine tatilini yarıda keserek başkent Washington’a dönüyor.

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İsrail, 1 Nisan’da İran’ın Şam’daki konsolosluğunu vurmuştu. Aralarında iki üst düzey komutanın da bulunduğu yedi Devrim Muhafızları subayı hayatını kaybetmişti.

ABD istihbaratına göre İran ‘misilleme’ için saat sayıyor.

Beyaz Saray’dan paylaşılan yazılı açıklamaya göre Biden, Delaware’deki hafta sonu tatilini yarıda keserek başkente dönme kararı aldı.

Açıklamada “Başkan bugün öğleden sonra Ortadoğu’daki gelişmelerle ilgili olarak ulusal güvenlik ekibiyle istişareler için Beyaz Saray’a dönüyor” dendi.

Biden, önceki günkü açıklamasında olası bir İran saldırısına karşı her anlamda İsrail’in destekçisi olacaklarını söylemişti.

İran’ın 48 saat içinde bir saldırı düzenleyebileceği ileri sürülmüştü.