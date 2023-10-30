İsrail Hamas’ın rehin aldığı bir askeri kurtardığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Hamas’ın esir aldığı kadın bir askeri, ‘kara operasyonuyla’ kurtardığını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın 7 Ekim’de esir aldığı er rütbesindeki Ori Megidish’in kurtarıldığı belirtildi.

AA’nın haberine göre sağlık kontrollerinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu kaydedilen askerin, ailesiyle buluştuğu fotoğrafı yayınladı.

She is home.



PVT Megidish was abducted by Hamas on October 7. Tonight, she was released during ground operations.



Ori is now home with her family. pic.twitter.com/7Arr9835Ws — Israel Defense Forces (@IDF) October 30, 2023

İsrail ordusu, Gazze’de esir alındığı tespit edilen 239 kişinin ailesini bilgilendirdiğini duyurmuştu.