İsrail Hamas’ın rehin aldığı bir askeri kurtardığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Hamas’ın esir aldığı kadın bir askeri, ‘kara operasyonuyla’ kurtardığını açıkladı.
İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın 7 Ekim’de esir aldığı er rütbesindeki Ori Megidish’in kurtarıldığı belirtildi.
AA’nın haberine göre sağlık kontrollerinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu kaydedilen askerin, ailesiyle buluştuğu fotoğrafı yayınladı.
İsrail ordusu, Gazze’de esir alındığı tespit edilen 239 kişinin ailesini bilgilendirdiğini duyurmuştu.