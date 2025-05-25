Isparta'da yolcu otobüsüyle tur otobüsü çarpıştı: 28 yaralı

Isparta’nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsüyle tur otobüsünün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı.
Ramazan Açan’ın kullandığı Ankara plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Akgün idaresindeki Bursa plakalı tur otobüsüyle Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Koçtepe kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Tur otobüsünün güvenlik kamerasında kavşaktan ana yola çıkan tur otobüsüne yolcu otobüsünün çarptığı, yolcuların otobüsün içinde savrulduğu görülüyor.
Kazada, yolcu otobüsündeki bir kişiyle tur otobüsündeki 27 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Isparta'da yolcu otobüsüyle tur otobüsü çarpıştı: 28 yaralıhttps://t.co/sp3Zenjyu7 pic.twitter.com/GZR2eVYPrb— Diken (@DikenComTr) May 25, 2025