Isparta’da kar yağışı: Davraz yolu ulaşıma kapandı

Isparta’da başlayan kar yağışı, Davraz Kayak Merkezi ile kent merkezi arasındaki yolu kapattı. Birçok araç mahsur kaldı.
Isparta’da iki gündür aralıklarla yağan kar etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Davraz Kayak Merkezi ile kent merkezi arasındaki yol kar nedeniyle ulaşıma kapandı, birçok araç mahsur kaldı. İl özel idaresi ekipleri yolun açılması için çalışmaları sürdürüyor.
Kentte kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.