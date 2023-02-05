Diken

Yaramazlara biraz batar!

Isparta’da kar yağışı: Davraz yolu ulaşıma kapandı

Isparta’da başlayan kar yağışı, Davraz Kayak Merkezi ile kent merkezi arasındaki yolu kapattı. Birçok araç mahsur kaldı.

Davraz
Görsel: AA

Isparta’da iki gündür aralıklarla yağan kar etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Davraz Kayak Merkezi ile kent merkezi arasındaki yol kar nedeniyle ulaşıma kapandı, birçok araç mahsur kaldı. İl özel idaresi ekipleri yolun açılması için çalışmaları sürdürüyor.

Kentte kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

SON HABERLER

İran bu yıl kızışabilir

İsyan ateşiyle kavrulan İran’da rejimin diğer yanda hızla aleyhine dönen bölgesel dengelere ateşle karşılık vermesi uzak ihtimal değil.

Benim bedenim, benim hayatım… Kime ne!

Yeme bozukluğu olan kişilerin geçmiş öykülerine baktığımızın zaman hemen hepsinin çocukluk ya da ergenlik çağında bodyshaming’e maruz kaldıklarını söylemek yanlış olmaz.

Akşam Postası / 5 Şubat 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.