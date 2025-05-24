Isparta'da 10 yıl önce kaybolan adamı öldürdüğü iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Isparta’da 10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin’i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan üç zanlıdan biri tutuklandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Ekim 2015’ten beri haber alınamayan Mehmet Çetin’in öldürüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturmada Bayram A, Bekir B. ve eski eşi Derya K’yı İstanbul’da gözaltına aldı.
Isparta’da emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Bayram A. tutuklanırken Derya K. ve Bekir B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.