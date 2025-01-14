İspanyol futbolcu Kike Salas, bahiste sahtecilikten gözaltına alındı

İspanya’nın Sevilla takımında oynayan ‘Kike’ lakaplı İspanyol defans oyuncusu Enrique Jesus Salas, bahiste sahtecilikten gözaltına alındı.

Kike Salas. Fotoğraf: @kikesalas_ / Instagram

Kike Salas’ın, geçen yıl oynadığı bazı maçlarda bahisten haksız kazanç sağlamak için bilerek sarı kart gördüğü söyleniyor.

Geçen sezon oynadığı dokuz maçta yedi sarı gören Salas’ın kazancını organize etmek için iki arkadaşıyla anlaştığı iddia ediliyor.

Suçlamalara şimdilik geçen sezon oynanan maçlar dahil edildi.

Hakkındaki soruşturma kapsamında Sevilla’da bugün gözaltına alınan futbolcunun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Sevilla Kulübü ve Salar iddialara dair henüz açıklama yapmadı.

İtalya’nın Lazio kulübünün transfer listesinde olduğu öne sürülen 22 yaşındaki Salas, aralıkta Sevilla ile Haziran 2029’a kadar sözleşme uzatmıştı.