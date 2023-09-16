İspanya’da boğa güreşlerinin kaldırılması için eylem

İspanya’daki Hayvan Hakları ve Çevre Partisinin (PACMA) çağrısıyla boğa güreşlerinin kaldırılması talebiyle başkent Madrid’de gösteri düzenlendi.

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AA’nın haberine göre dünyadaki en büyük boğa güreşi arenalarından biri olan Las Ventas’ın önünde toplanan binlerce kişi, boğa güreşlerinin ülke genelinde yasaklanmasını istedi.

PACMA’nın son yıllarda geleneksel hale getirdiği gösteriye katılanlar ‘Vahşete son’, ‘İspanyolların yüzde 92’si boğa güreşine gitmiyor’ ve ‘Boğa güreşleri kaldırılsın’ yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüşten sonra Las Ventas arenasının ana giriş kapısı önünde toplanan göstericiler, her yıl olduğu gibi yeşil renkli fularlarını havaya kaldırarak boğa güreşlerinin yasaklanması için sembolik bir mesaj verdi.

Bu yılki gösteriye Portekiz, Şili, Hollanda gibi bazı ülkelerden hayvan hakları savunucusu siyasi partilerin bazı temsilcileri ve yabancı aktivistler de katıldı.

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda, boğa güreşlerinin yanı sıra özellikle Valensiya ve Katalonya bölgelerinde ünlü olan, boğaların boynuzlarına ateş toplarının bağlandığı ‘toro embolado’ olarak adlandırılan etkinliklerinin de yasaklanması istendi.