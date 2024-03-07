İsmail Saymaz: Kurum sanki Erdoğan tarafından siyaset stajı için İstanbul'a gönderilmiş gibi davranıyor

AK Parti, Ankara’yı kaybettiğini saklama gereği bile duymuyor artık. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, anketlerde Mansur Yavaş’ın önde olduğunu kabul etti. Görüştüğüm AK Partili bir Ankara milletvekili, sokakta Turgut Altınok’a yönelik ilgisizlikten söz ederek, “Kaybedilmiş gözüyle bakıyoruz” diyor. AK Partililerin İstanbul’daki umudu ise git gide sönümleniyor. Kurum, Anadolu’daki bir büyükşehirde ya da deprem bölgesinde aday olsaydı hataları göze çarpmazdı. Belki başarılı bile olabilirdi. Ancak İmamoğlu gibi yüksek profilli bir siyasetçinin karşısında sanki Erdoğan tarafından siyaset stajı için İstanbul’a gönderilmiş gibi davranıyor. Sürekli pot kırıyor. Beykoz’u Avrupa Yakası’nda sanıyor. Büyükçekmece ile Küçükçekmece’yi karıştırıyor. Kıvıramadığı halde şarkı söylüyor, halaya kalkıyor ve çiftetelli oynuyor. Bu da gülünç bir görüntü veriyor. Ekibi İmamoğlu’nu muhatap almama stratejisi işlemediği için taktik değiştirdi. Gel gör ki Kurum, siyaseten donanımsız ve deneyimsiz olduğu için kritik hatalar yapıyor. Üzerine vazife olmadığı halde İmamoğlu’nu raylı sistem açılışına davet etmemek… Gazze’yi istismar etmek… İBB’nin açmaya hazırlandığı metroyu vaat etmek, sonra da bu gafı düzeltmek için “Durakları atlamışlar” demek, telafisi mümkün olmayan hatalardan.

İsmail Saymaz’ın yazısı