İsmail Saymaz: İstanbul’da Yerlikaya, Ankara’da Altınok

AK Parti, İstanbul ve Ankara’daki belediye başkan adaylarını 5 Ocak’ta açıklayacak.

Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ortak adaylığının kesinleştiği ifade ediliyor. Altınok’un aday gösterilmesi halinde, kanlı bıçaklı olduğu Melih Gökçek’in nasıl bir tutum alacağını kestirmek çok güç. Çünkü Gökçek’in Mansur Yavaş’tan daha fazla sevmediği biri varsa, o da Altınok.

İstanbul’da ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yüzde 70, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın yüzde 30 şanslı olduğu ifade ediliyor. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya şans verilmiyor.

Bu arada, Yerlikaya’nın adaylığa soğuk baktığı belirtiliyor. Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak da var.

İsmail Saymaz’ın yazısı