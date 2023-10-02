İsmail Saymaz: Gezi Parkı davasından ötürü cezalandırılmaları istenen üç kişi daha var

Beştepe’nin siyasi intikamını almak için açılan Gezi Parkı Davası, Yargıtay’da onandı. İşadamı Osman Kavala, hiç katılmadığı Gezi Parkı gösterilerinin lideri ilan edilerek, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten müebbete çarptırıldı. TİP milletvekili Can Atalay, şehir planlamacısı Tayfun Kahraman, dava için Almanya’dan dönen Çiğdem Mater ve aktivist Mine Özerden, darbeye teşebbüse yardımdan 18’er yıl hapis cezası aldı. 17 aydır tutuklu bulunan Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ekmekçi ise neyse ki tahliye edildi. Fakat kimseler bilmiyor ki… Gezi Parkı Davası’ndan ötürü cezalandırılmaları istenen üç kişi daha var. Onlar ne AK Parti karşıtı sıkı birer muhalif… Ne de iflah olmaz Gezi eylemcisi! Onlar… Gezi Parkı Davası’nda 2020 yılında beraate hükmeden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Galip Perk ile üye hakim Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen.
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