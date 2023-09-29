İsmail Saymaz: Festival komitesi, gözaltına alınmayı bekliyor desem yeridir

Ancak geçen hafta Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden Altın Portakal Film Festivali Direktörü Ahmet Boyacıoğlu’na telefon geldi. Telefonda, “FETÖ’cü film almışsınız” denildi. Boyacıoğlu, “Filmi izlemediniz. FETÖ’cü olduğunu nereden biliyorsunuz” diye karışılık verdi. Ertesi gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i arayarak, “FETÖ’cü filmi 24 saat içerisinde çıkarın ve açıklama yapın” diye gözdağı verdi. Ardından belediyeye tehditler yağdı. Festival komitesi belgeselde anlatılan kişilerin yargılanmasının devam ettiği gerekçesiyle ‘Kanun Hükmü’nü seçkiden çıkarınca kıyamet koptu. Jüri ve yönetmenler, festivalden çekildi. Altın Portakal ha çöktü ha çökecekti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve festival komitesi önceki gün toplanarak, “Belgeselde yer alan kişiyle ilgili yargılama süreci devam etmediği” için filmi geri çağırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı gece yarısı “FETÖ propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür” diye açıklama yaparak, festivalden çekildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Terör örgütünün propagandasına kesinlikle müsade edilemez” dedi. Tunç, demişken… Kardeşinin ByLock kullanıcısı olduğunu, yargılandığını, bakan ağabeyi sayesinde kurtulduğunu eklemeliyim. Festival Komitesi, gözaltına alınmayı bekliyor desem yeridir.

İsmail Saymaz’ın yazısı