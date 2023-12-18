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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: Erkan ev bulamıyorsa kapıcısı ‘Sadık abi’ ne yapsın?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bütçesine uygun ev bulamadığı için pek dertliymiş. Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a içini dökmüş. Demiş ki: “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz.” Erkan, göründüğünden saf mı, yoksa bizi mi işletiyor, anlamak mümkün değil. Goldman Sachs’ta, First Rebuplic Bank’ta, Marsh McLennan’da yöneticilik yapmış Erkan’ın memleket gerçeğinden bihaber olmasını çok yadırgadım. Kira ve barınma, yalnızca İstanbul’da değil, bütün Türkiye’de asayiş meselesine döndü. Ev sahibi-kiracı kavgalarında kan dökülüyor artık. Rize’de cinayet işlendi bu yüzden. İstanbul’da bıçaklı saldırı meydana geldi. İşçiler, memurlar ve emekliler yüksek kiraları ödeyemedikleri için memleketlerine ve köylerine göçüyor. Bir ücretlinin, aylığından arttırıp ev sahibi olması hayal. Brüt maaşı 300 bin TL olan Erkan, ev bulamıyorsa kapıcısı ‘Sadık abi’ ne yapsın? Karacaahmet’ten mezar mı baksın? Ki, geçen gün mezarlara zam geldi, biliyorsunuz.

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