İsmail Saymaz: Erdoğan’ın özel davası

Aslında Cumhur İttifakı, Can Atalay’a özel bir nefret duymuyor. Hatta Atalay’ı Selahattin Demirtaş ya da Osman Kavala ile bir de tutmuyor.

Ancak Erdoğan, Gezi Parkı Davası ile özel olarak ilgileniyor.

Davanın mahkumiyetle bitmesi için yandaş yargıçlar temin edildi.

MHP de HDP’yi kapatma davasını karara bağlamayan AYM’yi bu dava üzerinden cezalandırıyor.

Cumhur İttifakı, talimatla hareket eden ağır ceza mahkemeleri ve Yargıtay eliyle Türkiye’nin evrensel hukukla son bağını koparıyor.

AYM, siyasallaşan yargının hukuk dışılıklarına fetva vermediği için yukarıdan aşağıya bir operasyonla yaptırımdan yoksun hale getirilerek, etkisizleştiriliyor.

AYM’yi siyaseten kuşatan bu operasyon, Gezi’cilere yönelttiği anayasal düzeni ilga suçunu bizzat işliyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı