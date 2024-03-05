İsmail Saymaz: Deniz manzarası kapanmasın diye 12 canı yok ettiler

İskenderun’da denize bakan MCG Tower adlı lüks bina üç yıl önce açıldı. 17 katlı bina 6 Şubat depreminde asansör noktasından bölündü. İlk önce bir yarısı, ikinci depremde ise diğer yarısı yıkıldı. 12 yurttaş hayatını kaybetti. Binada can veren Cehide ve Rafi Sümbültepe’nin çocukları Süheyl ve Selin, adalet mücadelesini sırtlandı. Avukatları Bülent Akbay ile birlikte savcı gibi çalıştılar. Akbay’ın mahkemeye sunduğu dilekçeye göre bina daha inşaat halindeyken olası bir deremde yıkılalacağı belliydi. Çünkü…statik projenin hatalı olmasından kaynaklı döşemelerde eğilme oluştu ve sarkma meydana geldi. Bu durum yapı yükseldikten sonra anlaşıldı. Eksiklikleri hasıraltı etmek için tadilat projesi yapılmadan zeminin ve birinci katın üst kısmına statik projede olmayan çelik kirişler eklendi. İkinci kattan sonra betonarme kirişler konuldu. Ancak kirişler binanın yola bakan tarafına yapıldı. Deniz tarafına manzara bozulmasın ve maliyet artmasın diye kiriş yerleştirilmedi. Haliyle binanın yükünün dağılmasını engelledi. Beşinci kattan itibaren ise havalandırma boşlukları daraltılarak, dairelere ve banyoya katıldı.
SON HABERLER
Ruhsatsız altı maden kapatıldı
Zonguldak’ta ruhsatsız işletildiği belirlenen altı maden ocağı kapatıldı.
Bahçeli: Hem siyasetçiler hem medya sahipleri ateşle oynamaktan vazgeçmeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalardan sonra başlayan protestoları hedef aldı: “Hem siyasetçiler hem de medya sahipleri ateşle oynamaktan vazgeçmeli.”
Bayram tatilinin üç günlük bilançosu: 2 bin 138 trafik kazası, 27 ölü, 3 bin 619 yaralı
Bayram tatilinin ilk üç gününde (geçen cumartesi, pazar ve pazartesi) 2 bin 138 trafik kazası meydana geldi, 27 kişi öldü, 3 bin 619 kişiyse yaralandı.
Sekiz ile sarı kodlu sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sağanak beklenen sekiz ili sarı kodla uyardı.
Beyaz Saray: Trump haksız ticareti tersine çevirecek bir tarife planı açıklayacak
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Başkan, ülkemizi onlarca yıldır soyan haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek bir tarife planı açıklayacak” dedi.