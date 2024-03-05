İsmail Saymaz: Deniz manzarası kapanmasın diye 12 canı yok ettiler

İskenderun’da denize bakan MCG Tower adlı lüks bina üç yıl önce açıldı. 17 katlı bina 6 Şubat depreminde asansör noktasından bölündü. İlk önce bir yarısı, ikinci depremde ise diğer yarısı yıkıldı. 12 yurttaş hayatını kaybetti. Binada can veren Cehide ve Rafi Sümbültepe’nin çocukları Süheyl ve Selin, adalet mücadelesini sırtlandı. Avukatları Bülent Akbay ile birlikte savcı gibi çalıştılar. Akbay’ın mahkemeye sunduğu dilekçeye göre bina daha inşaat halindeyken olası bir deremde yıkılalacağı belliydi. Çünkü…statik projenin hatalı olmasından kaynaklı döşemelerde eğilme oluştu ve sarkma meydana geldi. Bu durum yapı yükseldikten sonra anlaşıldı. Eksiklikleri hasıraltı etmek için tadilat projesi yapılmadan zeminin ve birinci katın üst kısmına statik projede olmayan çelik kirişler eklendi. İkinci kattan sonra betonarme kirişler konuldu. Ancak kirişler binanın yola bakan tarafına yapıldı. Deniz tarafına manzara bozulmasın ve maliyet artmasın diye kiriş yerleştirilmedi. Haliyle binanın yükünün dağılmasını engelledi. Beşinci kattan itibaren ise havalandırma boşlukları daraltılarak, dairelere ve banyoya katıldı.

İsmail Saymaz’ın yazısı