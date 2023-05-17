İsmail Saymaz: CHP’nin 28 Mayıs planı

Bir CHP‘li üst düzey yetkili şunları söylüyor: “Vatandaş güvenlik penceresinden bakıyor. ‘Ben yoksulum ve açım ama Türkiye’ye saldırıyorlar, vatanımı milletimi korurum’ diye düşünüyor. AK Partililerin ‘Bunlar PKK’lıdır’ propagandasına inanmışlar. Bunu kırmak zorundayız.”

Nasıl? AK Parti, Hüda Par ve Hizbullah ilişkisi üzerinden vurulacak. “Hizbullah’ı meclise soktunuz” denilecek. Hüda Par’ın “Türküm” demediği vurgulanacak. Terör ve güvenlik politikalarıyla ilgili karşı duruş gösterilecek. “PKK ile FETÖ ile asıl siz iç içesiniz” diye çıkış yapılacak. “Bir tek çakıl taşımızı kimseye kaptırmayacağız” vurgusu öne çıkarılacak. Suriyeliler ve kaçak göçmenler meselesinin altı çizilecek. CHP’li yetkiliye sordum: “Bunu anlatabilecek kadar vaktiniz var mı? “Başka çaremiz yok. Onlar 10 günde anlatırsa biz de anlatırız” diyor. Bu durumda HDP oyu korunabilecek mi? Şu yanıtı veriyor. “Hem mevcut oyu koruyacağız hem de güvenlik endişesi olan vatandaşlarımızı kucaklayacağız.” Öte yandan Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ile bir araya gelinecek. Kılıçdaroğlu, bugün- yarın Oğan’ı arayabilir. Ancak Muharrem İnce ile temas kurulması beklenmiyor.

İsmail Saymaz’ın haberi