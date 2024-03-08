İsmail Saymaz: Akrep yapmaz CHP'linin CHP'liye yaptığını

Köksal, geçen gün CHP lideri Özgür Özel ile birlikte Afyon’da gerçekleştirdiği mitingde “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç, her siyasi partiye açık olacak” dedi. Köksal, konuşurken seçim otobüsünde bulunan Özel, bu sözlerin siyasi ağırlığını Uşak’a geçince idrak edebildi. Vaziyeti toparlamak için Köksal’ın “Sürçü lisan oldu” dediğini ileri sürdü. Fakat Köksal, Özel’i yalancı çıkardı. Gazeteci Barış Yarkadaş’a yaptığı açıklamada, dilinin sürçmediğini, cümleyi bilinçli şekilde kurduğunu ifade ederek, “Ben belediyeyi DEM Partililerle yönetmeyeceğim” dedi. Köksal, sonradan tweet atarak,“PKK ile işbirliği yapıyor” diye suçlandığı için böyle söylediğini yazsa da, DEM’in yanına sanki Afyon’da bir ağırlığı varmış gibi Hüda Par’ı eklese de bir kere ok yaydan çıktı.
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