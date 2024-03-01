İsmail Saymaz: AKP’liler de ‘İmamoğlu kazanır’ diyor

Yavaş’ın rakipsizliği ve başarısı herkes tarafından öngörülüyordu. Asıl siyasi mucize İstanbul’da yaşanıyor. İlkin güncel bir anket paylaşayım. MetroPoll’un şubat araştırmasında İstanbullulara 31 Mart’ta kime oy verecekleri soruldu. Tablo şöyle: Ekrem İmamoğlu: Yüzde 34.7 Murat Kurum: Yüzde 32.1 Meral Danış Beştaş: Yüzde 4.9 Buğra Kavuncu: Yüzde 2.5 Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2 Mehmet Altınöz: Yüzde 1.8 Kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 43.5’e, Kurum yüzde 40.2’ye, Beştaş yüzde 6.1’e, Kavuncu yüzde 3.1’e, Karamahmutoğlu yüzde 2.5’e, Altınöz de yüzde 2.3’e yükseliyor. Osman Sert’e göre seçmendeki İmamoğlu’nun kazanacağına dair algı yüzde 50’yi geçiyor. Bu veriyi iktidar yanlısı Optimar Araştırma da doğruluyor. Optimar, şubat araştırmasında, “Sizce 31 Mart yerel seçimlerinde İBB’yi kim kazanır?” diye sordu. Yüzde 44.3’ü İmamoğlu’nun, yüzde 36.5’i ise Kurum’un kazanacağını söylüyor. Kurum’a oy vereceğini ifade eden AK Parti ve MHP’liler bile seçimi İmamoğlu’nun alacağını düşünüyor. Bu tablo İmamoğlu’nun seçim aritmetiğini altüst ettiğini gösteriyor.
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