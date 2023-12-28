İsmail Saymaz: 72 can ‘Ödenek yok’ diye öldü

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının ‘a’ bloku 6 Şubat depreminde yerle bir oldu.

Sekizi hemşire olmak üzere 72 insan hayatını kaybetti.

Cesetler günler sonra enkazdan çıkarılabildi.

Toz duman dağıldığında anlaşıldı ki binanın olası depremde yıkılacağı görülmüştü.

Çünkü bina için 2011 yılında depreme karşı güçlendirme kararı verilmişti. Ancak güçlendirilmediği gibi karşısındaki eczaneler zarar etmesin diye yeri bile değiştirilmemişti.

Adeta depremin vurup yıkması beklenmişti.

997 BİN 690 TL İÇİN

İki çocuk annesi Asiye Gül, bu binada hayatını kaybeden sekiz hemşireden biriydi.

Kendisi gibi hemşire olan eşi Abdullah Gül, yıkılması ya da en iyi ihtimalle güçlendirilmesi gereken hastanenin açık tutulduğunu savunarak, şikayetçi oldu. Eski İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yunus Doğramacı hakkında soruşturma başlatıldı.

Aradan 10 ay geçti.

Dava açılmadı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki bu soruşturma dosyasına ulaştım.

Ve gördüm ki…

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının güçlendirilmesine ilişkin Başhekimlik, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı arasında 2021-2022 yıllarında defalarca yazışma yapılmış.

Meğer üç kurum bütün blokların yetersiz çıktığını ve binanın ya yıkılması ya da güçlendirilmesi gerektiğini biliyormuş. Buna rağmen bakanlık deprem güçlendirme raporu için 997.690.000 TL’yi “Ödenek yok” diye vermeye yanaşmamış. Depremden 10 ay önce Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne “Döner sermayeden karşılayın” diye yazılmış. Yani “Başınızın çaresine bakın” denilmiş!

İsmail Saymaz’ın yazısı