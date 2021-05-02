İsmail Saymaz: 2018’de fezlekenin gereği yapılsa 80 milyon TL’lik vurgun hiç olmayacaktı

Haziran 2018’de siber saldırı sonucunda bugünün değeri ile 200 milyon TL’lik kripto paranın çalındığını, 34 ayda borsa gelirinin yüzde 95’i ile müşterilere ait parayı ödediğini, ancak 120 milyon TL’yi kapatabildiğini ileri sürdü.

Baş, anlatıyor:

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“Thodex’in sahibi kaçınca müşterilerimiz bakiyelerini hızlı şekilde çekmek istedi. 80 milyonu ödeme şansımız kalmadığı için faaliyetlerimizi sonlandırdım. Son kalan bakiyeyi ofise gelen birkaç kullanıcıya verdim. Müşterilerimin yüzde 98’inin yatırdığı tutarın iadesini sağladım. İadesini sağlayamadığım tutar, kripto paralardaki atıştan kaynaklıdır. Hiçbir parayı almadım veya kaçırmadım.”

İlker ve Güliz Baş ve iki çalışanları tutuklu.

En az 10 mağdur var.

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Belki onlarcası daha eklenecek.

Şüpheliler listesi kabaracak.

Oysa 27 Nisan 2018’de gönderilen polis fezlekesinin gereği yapılsa, Vebitcon’in kapısına mühür vurulsa, 80 milyon TL’lik vurgun hiç olmayacaktı.

İsmail Saymaz’ın yazısı