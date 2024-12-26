İsmail Kapan: Adı üstünde, asgari yani en az ücreti kim kabul etmek ister?

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Peki, bu miktar kimseyi, hadi daha esnek bir ifade kullanalım; herkesi/her kesimi memnun etmiş miydi? Mümkün mü? Adı üstünde, asgari yani en az, en düşük, en alt, minimum ücreti kim kabul etmek ister? Ve dahi kim beğenir? Nitekim bir yıl boyunca asgari ücret hep konuşuldu, dillerden düşmedi. Yine öyle olacak. Gelecek sene bu vakitlere kadar hiç şüpheniz olmasın, asgari ücret daima gündemde kalacak…

Merkez Bankası, 2024 yılı enflasyon tahminini, yüzde 38’den yüzde 44’e yükseltti. Buna göre bu seneki asgari ücret enflasyon rakamının altında kalacak gibi görünüyor…

Gelin görün ki, piyasadaki fiyatlar veyahut buna karşılık gelmesi ümit edilen, vatandaşın cebindeki meblağ, hiç de aynı durumu göstermiyor. Alt seviye gelir grubundaki vatandaşın feryadı, haklı olarak bu noktadan yükseliyor!

2025 yılı için, ağustos ayında Merkez Bankası, enflasyon oranını yüzde 14 olarak tahmin etmişti. Ancak daha sonra bu oran yüzde 21 olarak revize edildi. 2025 yılı asgari ücret rakamı, yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira (Beş bin yüz iki lira ilave) olarak tespit edilirken, şu hususun dikkate alındığı anlaşılıyor. Enflasyon oranında muhtemel bir beş puanlık sapma ile (yüzde 26) ve refah payından da dört puanlık bir ekleme ile yüzde 30’luk artış miktarı kararlaştırılmış bulunuyor… Bu artış oranı, aynı zamanda hâlen yürütülmekte olan ekonomik istikrar programının sürdürülebilir kılınması bakımından da tutarlılık arz ediyor. Zira en önemli meselelerin başında, enflasyonla mücadele geliyor…

İsmail Kapan’ın yazısı