İŞKUR’a ‘ihalede usulsüzlük’ operasyonu: 10 ilde 35 kişiye gözaltı

İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda (İŞKUR) ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarında usulsüzlük yaparak kurumu 2014-2018 arasında 20 milyon lira zarar uğrattıkları ortaya çıkan 21’i İŞKUR personeli toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10 ilde düzenlenen operasyonda 35 şüpheli yakalandı.

İŞKUR’a operasyon: 35 gözaltı. (Fotoğraf: AA)

İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, yapılan ihbar sonucu İŞKUR Genel Müdürlüğü’nde çalışan memurların ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarında usulsüzlükler yaptığını tespit etti. Savcılık şüphelilerin, sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağladıklarını ve bu şekilde kurumun 2014- 2018 yılları arası 20 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi.

DHA’nın aktardığına göre bu yönde kurum müfettişinin de incelemesi sonucu raporun düzenlendiği, yine düzenlenen raporda ihalelerdeki usulsüzlüklerle ihaleye fesat karıştırma suçlarının da işlendiği tespit edildi.

İletişimin dinlenmesi sonrası bir kısım şüpheliler tarafından rüşvet alındığı da kayıtlarıyla belgelendi. Tanık ve şikayetçi beyanları, müfettiş raporları, kriminal inceleme raporları, yapılan tespitler ve elde edilen deliller doğrultusunda organize şekilde hareket eden şüphelilerin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘rüşvet’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarını işledikleri tespit edildi.

24 ayrı suça karışan 21’i İŞKUR personeli, 17’si şirket/firma yetkilisi, 13’ü sahte kursiyer, yedisi usulsüz kursiyer ve kimlik temin eden toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.