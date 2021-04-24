Işık Kansu: Demek ki ‘MB’nin soyulması’na ilişkin veriler açıklanabiliyormuş

Aralık 2009. TBMM’de, 2010 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Tasarısı görüşülüyor. Kürsüde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan var. Meclis tutanaklarından okuyalım:

“(…)Buyurun, her şey ortada, belgeleriyle vs. ortada. Milliyetçiyim diyerek ortalıkta dolaşanlara sesleniyorum: Milliyetçiydiniz de bu ülkenin böyle göz göre göre soyulmasına neden seyirci kaldınız? Neden sesinizi çıkarmadınız? Akşam karanlığında Merkez Bankası soyulurken, milli bankamız soyulurken, milletimin bütün imkânları soyulurken milliyetçiliğinizi o gün neden hatırlamadınız? Milliyetçiyim diye diye bu millete bu ağır bedeli ne hakla, hangi vicdanla, hangi insafla ödettiniz?”

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Demek ki Erdoğan’ın deyişiyle “Merkez Bankası’nın soyulması”na ilişkin somut veriler açıklanabiliyormuş.

Aradan 20 yıl geçmiş. 2001’de yaşanan, yine Erdoğan’ın deyişiyle “milli banka soygunu”nun 30 katından fazlası ve yarım yüzyılda bile yeniden yerine konulamayacak bir miktar, 128 milyar dolar gündemde…

Bırakın ayrıntılarını açıklamayı, konuşmak yasak!

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Işık Kansu’nun yazısı