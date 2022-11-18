Işık tutkusunun sanat hali: Photon-Narrans

Işık ve bilgi arasındaki ilişkiyi mercek altına alan Aydın Berk Bilgin’in ikinci kişisel sergisi ‘Photon-Narrans’ 17 Kasım – 17 Aralık tarihleri arasında sanat galerisi x-ist’te gezilebilir.

Aydın Berk Bilgin’in maddenin halleri üzerine çalıştığı ama özelinde onların en maharetlisi saydığı ‘ışığa‘ olan tutkusunu dışa vurduğu ikinci kişisel sergisi Photon-Narrans dün Beyoğlu’ndaki x-ist’de açıldı.

Zaman ve mekânın tekleştiği bir evren tahayyülünü göze görünür şekilde ortaya koyan sanatçının eserler, ışığın uzayda aldığı yola, yüzeyde bıraktığı ize, maddeye dokunuşuna övgü niteliğinde.

‘Işığı madde olarak yakalamanın binlerce yıllık kadim bilgisinden feyz alan’ Bilgin, atık malzemelerden ya da teneke kutulardan ilkel, el yapımı mikroskoplar ve teleskoplar üretiyor. Chemigram, cyanotype, mordancage, polaroid gibi 19. ve 20. yüzyıla ait geleneksel fotoğraf çekim ve baskı tekniklerini kullanıyor.

Pazar ve Pazartesi kapalı olan x-ist haftanın diğer günlerinde 11.00 – 19.00 saatlerinde gezilebilir.