IŞİD'e 'Mazlumlara Destek Platformu' aracılığıyla para gönderen 12 şüpheli gözaltında

İstanbul başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında ‘Mazlumlara Destek Platformu’ üzerinden terör örgütü IŞİD’e para gönderen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda, 16 şüphelinin sözde ‘Mazlumlara Destek Platformu’ isimli sosyal medya oluşumu vasıtasıyla IŞİD’e para transfer ettiği tespit edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerinin Kağıthane, Sultangazi, Esenyurt, Sarıyer, Sultanbeyli, Kadıköy, Şişli, Ataşehir ve Gaziosmanpaşa’da belirlenen ikametlere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, bir tabanca, iki şarjör ve 120 mermiye el kondu.

Dört firari şüpheliyse aranıyor.