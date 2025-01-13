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Yaramazlara biraz batar!

Üç ilde IŞİD operasyonu: Gözaltına alınan 23 kişiden 10'u adli kontrolle serbest

Manisa merkezli üç ilde, terör örgütü IŞİD operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı. 13 kişi tutuklandı, 10 kişiyse adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: Ali Yerlikaya / X

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X’ten ‘Gürz-38’ operasyonları hakkında bilgi verdi.


Açıklamaya göre yakalanan şüphelilerin örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt adına silah temin ederek eylem arayışında oldukları tespit edildi.

Buna göre Manisa merkezli Adana ve İzmir’deki operasyonlarda 23 kişi yakanladı. Bakan, 13 kişinin tutuklandığını, 10 kişininse adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını belirtti.

Yerlikaya, operasyonu yapan savcılık ve jandarmayı tebrik etti.

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