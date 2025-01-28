IŞİD yanlısı 'sözde hoca' dahil 45 kişi gözaltında

İstanbul’da terör örgütü IŞİD soruşturmasında ‘Ebu Zeyd’ ve ‘Süleyman Hoca’ kod adlarını kullandığı bildirilen ‘sözde hoca’ İsmail O. dahil 45 kişi gözaltına alındı.
İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturmaya göre İsmail O. örgüt faaliyeti için ‘sözde hocalık’ yaparak illegal ders ve sohbet etkinlikleri düzenliyordu.
Şüphelinin illegal mescitte örgüte taban kazanma amacıyla tebliğ yaptığı ayrıca mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında para topladığı tespit edildi.
Paraların eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığ ve Suriye’de kamplarda tutulan IŞİD yanlılarına gönderildiği bildirildi.
Sancaktepe’deki sözde mescitte hoca, sorumlu ve katılan olarak faaliyet gösteren 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli dokuz ilçede 52 adrese ve Diyarbakır’da bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 45 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda arama çalışmaları devam ediyor.