IŞİD Uganda’da bir okula saldırdı: 41 ölü

Radikal İslamcı örgüt IŞİD’le bağlantılı Demokratik İttifak Güçleri’nin (ADF) Uganda’da bir okula saldırısında çoğu öğrenci 41 kişi hayatını kaybetti.

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Ulusal polis sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda konuşlu ADF milislerinin cuma günü geç saatlerde bir ortaokula saldırdığı duyuruldu. Euronews Türkçe’nin haberine göre açıklamada okulun yatakhanesinin yakıldığı ve yiyecek deposunun da yağmalandığı belirtildi.

Okuldan çıkarılan 25 ceset içerisinde kız ve erkek öğrencilerin de bulunduğu tespit edildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırında bulunan Bwera hastanesine kaldırılan yaralı sekiz kişinin de durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Bu açıklamadan kısa süre sonra konuşan Belediye Başkanı Selevest Mapoze, öldürülenlerin 38’nin öğrenci, bir gardiyan ve yerel halktan iki can kaybı olduğunu aktardı.

İlk olarak Uganda’da ortaya çıkan ADF, 1990’larda Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde etkili olmaya başladı. Örgüt, 2019’da IŞİD’e bağlılığını ilan etmişti.