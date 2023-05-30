Isabel Muñoz, eserleriyle Pera Müzesi’nde

Pera Müzesi, farklı coğrafyalardan insanları ve kültürleri konu alan monokromatik portreleriyle tanınan İspanyol fotoğrafçı Isabel Muñoz’un sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Muñoz’un tarihi yaklaşık 12 bin yıl önceye dayanan Taş Tepeler’den Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik alanları çektiği fotoğrafları ilk kez İstanbul’da izleyiciyle buluşuyor.

Fotoğrafçılık alanında pek çok uluslararası projeye imza atan, Mougins Fotoğraf Merkezi Direktörü François Cheval’in küratörlüğünü üstlendiği ‘Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye – Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar‘ sergisi 15 Haziran – 17 Eylül tarihleri arasında Pera Müzesi‘nde ziyaret edilebilecek.

Göbeklitepe,

Göbeklitepe’de bilinmeyenin izinde

Çalışmaları ‘İspanya Ulusal Fotoğrafçılık Ödülü’ ve ‘Hasselblad Vakfı Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülü’ gibi pek çok ödüle layık görülen Muñoz, ilk kez 1992’de İstanbul’da açılan sergisiyle Türkiye’den sanatseverlerle buluşmuştu.

Farklı kültürlerin doğasını, estetiğini, yaşam biçimlerini keşfetme ve yansıtma tutkusuyla bu kez dünyanın en eski kült alanı olabileceği düşünülen Göbeklitepe ve çevresini fotoğraflayan Muñoz, bu çok etkilendiği görkemli bölgede; gizem, köken ve sonsuzlukla ilgili soruların peşinden gidiyor.

Karahantepe

Sergi, fotoğrafçının toprağı kullanarak geliştirdiği ‘Tepetype’ baskı tekniğini ilk defa kullandığı çalışmaları ve Karahantepe Neolitik Alanı’ndaki sembolik insan başı figürüne EEG yardımıyla beynindeki elektriksel dalgaları yansıttığı otoportreyi de içeren eserlere ev sahipliği yapacak.

Nevali Çori,

Türkiye ve İspanya’dan arkeoloji deneyimleri

Pera Müzesi, sergi paralelinde Göbeklitepe’yi ve İspanya’daki önemli arkeoloji çalışmalarını odağına alan ‘Zamanın Sislerini Kaldırmak’ başlıklı uluslararası bir seminere de ev sahipliği yapacak.

Her iki ülkeden akademisyen ve arkeologların katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, 15 Haziran Perşembe günü 14:00 – 17:00 saatleri arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz izlenebilecek.