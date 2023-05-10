İş Yatırım’dan Şant Manukyan: Altın, pozitif seyredecek

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, altının pozitif seyredeceğini düşüncesinde olduğunu belirterek ”Güvensizliğin olduğu fakat likidite krizinin olmadığı bir ortamda altın açısından ben bir sorun görmüyorum” dedi.

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ABD’nin en büyük 16’ncı bankası Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflası ve Credit Suisse olayı sonrası piyasalardaki dengeler, altın lehine değişmişti. Birçok banka hissesinin gerilemesi sonrası ‘güvenli liman’ olarak görülen ons altın 2 bin doları aştı. Mart sonundaki bu gelişmenin ardından ABD Merkez Bankası’ndan gelen faiz mesajları da altına desteği arttırdı.

Bu haftadaki veriler açısındansa gözler, bugün açıklanacak ABD tüketici enflasyonunda.

Bloomberg HT’ye konuşan Manukyan, altının pozitif bir seyir içerisinde olmaya devam edeceğini belirterek ”Bir mehter marşı söz konusu olabilir. Yüksek bir veride satış gelecektir” dedi.

Manukyan şunları söyledi: “Her durumda reel faiz artışının sona erdiği, merkez bankalarının alımlarına devam ettiği ve Çin’in altın stokunu artırmaya devam ettirdiği bir ortamdayız. Güvensizliğin olduğu fakat likidite krizinin olmadığı bir ortamda altın açısından bir sorun görmüyorum.”

Ancak Manukyan, 2008’de yaşanan bankacılık krizinde olduğu gibi ciddi bir likidite sorununun yaşanması durumunda altının da ağır baskı altında kalacağını söyledi.