İş dünyası faiz indirimini değerlendirdi: Motivasyonumuz daha da arttı

İş dünyası temsilcileri, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e düşürdüğünü açıklamasının ardından kararı ve etkilerini değerlendirdi.

Fotoğraflar: AA

​​​​​​​Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, kararın aralıkta başlayan faiz indirimi döngüsünün devam ettiğini gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

* İhracatçının uygun maliyetlerle finansmana erişimi için faiz indirimleri önemli. Politika faizinde her indirim reeskont kredisine de indirim olarak yansıyacağı için bu adımları memnuniyetle karşılıyoruz.

Mustafa Gültepe.

* Fakat 2024’te rekabetçiliğimize büyük zarar veren girdi maliyetleriyle kur arasındaki makasın bir şekilde daraltılması gerekiyor.

* Enflasyonla kur arasındaki korelasyonun da kurulması gerekiyor. Ekonomi yönetimimizden enflasyonla kur arasındaki korelasyonu kurmasını bekliyoruz.

‘İndirimlerin ticari kredi faizlerine yansıtılması temel beklentimiz’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de kararı şöyle değerlendirdi:

* Reel sektörün finansman maliyetlerinin enflasyondaki düşüş trendine zarar vermeyecek biçimde, kademeli şekilde indirildiğini görüyoruz.

Şekib Avdagiç. Fotoğraf: İTO

* Söz konusu indirimlerin ‘bire bir oranda’ ve ‘hızla’ ticari kredi faizlerine yansıtılması temel beklentimiz.

* 2025’in iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kararlarla başlamasını önemli buluyoruz. Aynı zamanda kur tarafında rekabetçiliğimizi artıracağımız bir yıl olmasını diliyoruz.

‘İş dünyasının motivasyonunu daha da artırmıştır’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da yılın son ayındaki faiz indiriminin 2025’e dair ciddi bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

* MB’nin faiz indirimi sürecine devam ederek politika faizini yüzde 45’e çekmesi, iş dünyasının motivasyonunu daha da artırmıştır.

Mahmut Asmalı. Fotoğraf: AA

* Yatırımların olumsuz etkilendiği ve reel bazda ciro rakamlarının gerilediği 2024’ün olumsuz etkileri, para politikasında normalleşmenin süreceğine inandığımız 2025’te, kademeli bir şekilde azalacaktır.

* Sıklıkla ifade ettiğimiz gibi, sıkı para politikası enflasyonla mücadele için gerekli bir koşuldur fakat tek başına yeterli değildir. Para ve maliye politikalarındaki eş güdümün sürmesinin yanı sıra yapısal reform politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilmesi de elzemdir.

* Böylece bir taraftan enflasyonu yeniden tek hanelere indirirken diğer taraftan üretim, yatırım ve istihdamı istikrarlı biçimde artırabileceğimize yürekten inanıyoruz.