İrlanda’da bir üniversitede ‘influencer’lık bölümü açıldı

İrlanda’da bulunan Southeast Teknik Üniversitesi, ‘içerik üretimi ve sosyal medya’ adıyla bir lisans bölümü açtı. Bölüm, ‘influencer’lık üzerine yoğunlaşıyor.

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Üç yıllık bölüm, kasımda başvuru almaya başlacak.

Müfredatta yer alan bazı ders ve konular şöyle:

Dijital pazarlama

Medya çalışmaları

Sosyal medya pazarlaması

Sosyal medya girişimciliği

Yaratıcı dijital medya

Yaratıcı video, yazarlık, anlatım

Sosyal psikoloji

Halkla ilişkiler

Gazetecilik

Kriz yönetimi

Bölümün sitesinde yer alan kısa tanıtım metnindeyse şunlar dendi:

‘Influencer’lığa vurgu

*Küresel ‘influencer’ pazarı yaklaşık 21 milyar dolar büyüklüğünde. Sosyal medya pazarlamacılığı, dijital içerik yazımı ve dijital strateji oluşturma önemli ticari faaliyetlerden bazıları. Bunlar ayrıca insanları ve fikirleri birbirine bağlamada hayati öneme sahip.

*Dijital medya endüstrisindeki istihdam fırsatları sonsuz. Bu devasa sistemin parçası olmanın en iyi yolu, kendinizi bir sektör profesyoneline dönüştürmekten geçiyor. Bunun için buradayız. Dijital medyadaki kariyeriniz, içerik oluşturmaya ve sosyal medya gücünden yararlanmaya odaklanan heyecan verici yeni programımıza katılarak başlayacak.

*Program boyunca sosyal medya teorisi ve pratiğinde uzman olacaksınız. Söyleyeceklerinizle ilgilenen insanlarla bağlantı kurma yeteneğinizi geliştireceksiniz. Pratiğinizin hobiden kariyere dönüşmesi için profesyonelleşmenize yardımcı olacağız. Bunu, çevrimiçi uygulamalarınız hakkında nasıl daha akıllıca düşünebileceğiniz konusunda sizi eğiterek yapıyoruz çünkü bu, en iyi profesyonellerin yaptığı şeydir.