İrfan Hüseyin Yıldız: Türkiye sermayeden yana büyüme sürecini devam ettiriyor

TÜİK’in açıkladığı son büyüme rakamları yalnızca son iki yılda çalışanların milli gelirden aldığı payın yüzde 38.8’den yüzde 25.4’e düştüğünü, sermaye sahiplerinin aldığı payın ise yüzde 42’den yüzde 54’e yükseldiğini gösteriyor. “Ekonomi büyüyor ama biz büyümüyoruz.” Gelir dağılımı giderek daha fazla bozuluyor. Sabit gelirlilerin, büyümeden yeterince pay alamadıkları ve giderek fakirleştikleri anlaşılıyor. Bu süreç, sosyal problemlerin de kapısını açıyor. Türkiye ilginç bir şekilde, sermayeden yana bir büyüme patikası içinde büyüme sürecini devam ettiriyor.

Son olarak şu tespitimizle yazımızı tamamlayalım; öncü göstergeler, 2022 yılının ilk yarısındaki büyümenin üçüncü çeyrekte yavaşlayacağını gösteriyor.

İrfan Hüseyin Yıldız’ın yazısı