İranlı kadınlara bir destek de Belçika Parlamentosu’ndan: Kürsüde saçlarını kestiler

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ve iki milletvekili İran’da ‘özgürlük‘ mücadelesi veren kadınlarla dayanışma için federal parlamentoda saçlarını kestiler.

Derya Safai – Hadja Lahbib

İran’da 13 Eylül’de başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ardından İran’da kadınların başlattığı protestolara Belçika Parlamentosu’ndan da destek geldi.

Federal parlamento oturumunda İran doğumlu milletvekili Derya Safai, yerel kıyafetiyle kürsüye çıkarak, saçlarını kesti.

Daha sonra Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de eline makası alarak saçının bir tutamını kesip Safai’ye karşılık verdi.

Goedele Liekens isimli vekil de onlara katılırken, eylem parlamentoda uzun süre alkışlandı.

İran’a yaptırım çağrısı yapacak

Cezayir asıllı Bakan Lahbib bu ay Brüksel’de yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda İran’a yaptırım çağrısı yapacağını kaydetti.