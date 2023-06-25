İran’da toz fırtınası: 330 kişi hastaneye kaldırıldı

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde toz fırtınası nedeniyle son üç günde 330 kişi hastanelere kaldırıldı.

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AA’nın İran resmi ajansı IRNA’dan aktardığına göre Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde toz fırtınasıyla taşınan ince toz nedeniyle son üç günde 330 kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini belirtti.

Hastanelere kaldırılan 273 kişinin taburcu edildiğini kaydeden Mohibbi, 57 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini aktardı.

Sistan-Beluçistan Meteorolojik Tahmin ve Uyarı Merkezi Başkanı Ali Mollaşahi de eyaletin kuzey bölgelerindeki toz fırtınasının pazartesi gününe kadar devam edeceğini, rüzgarın hızının saatte 100 kilometreye ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Mollaşahi, havadaki tozun fazlalığı nedeniyle özellikle kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunan kişilerin dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.