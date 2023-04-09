İran’da başörtüsü kuralları sıkılaştırıldı: Kadınlar kameralarla izlenecek

İran’da yetkililerin başörtüsü takmayan kadınları tespit etmek için halka açık yerlere kameralar kurmaya başladığı öğrenildi.

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BBC‘nin aktardığına göre başörtüsü takmayı reddeden kadınlara ağır cezalar verme tehdidinde bulunan İran hükümeti, kadınları takip etmek için sokaklara kameralar yerleştiriyor.

İran emniyetinin açıklamasında, kameralarla başörtüsü kuralını ihlal ettiği tespit edilen kadınların ‘gereken cezayı alacağı’ belirtildi.

Açıklamada işyeri sahipleri de ‘özenli denetimleriyle toplumsal normlara uyulup uyulmadığını ciddiyetle takip etmeye‘ çağırıldı.

Ne olmuştu?

Başkent Tahran’da 13 Eylül 2022’de ‘başörtüsü kurallarına uymadığı’ gerekçesiyle ‘ahlak polisi‘ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emin 16 Eylül’de ölmüştü. Ölümü ülkede ve dünyada infial yaratmış, protesto dalgasına yol açmıştı.

Protestolar sırasında 1979’dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

Yaklaşık dört ay süren gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, zorunlu olan başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor.

Sosyal medyada ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken son günlerde bu durumdan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.